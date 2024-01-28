В Одесской области мужчина наводил российские ракеты на завод, где работал: как его наказали

В Одесской области суд осудил жителя Измаила, корректировавшего ракетные удары России по области. Осужденный сдал россиянам даже координаты завода, на котором работал.

Видео дня

Как отмечено в приговоре суда, мужчина был признан виновным по статье 111 Уголовного кодекса – госизмена. Обвиняемый наказан лишением свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

Судя по судебному делу, осужденный начал "работать" на оккупантов в ноябре 2022 года. В конце декабря того же года он был задержан. Доказано, что предатель через Telegram общался с военными РФ. За это время он успел сдать захватчикам координаты блокпостов в Измаиле, электроподстанции, данные о морских портах и о судоремонтном заводе, на котором работал.

На суде мужчина обвинил правоохранительные органы в фальсификации дела. Он заявил, что фото на его телефоне были потому, что он "работал на судоремонтном заводе, куда приезжали грузовики с топливом, зерном и другими товарами", а он "должен фиксировать то, какое именно транспортное средство приехало, что именно за продукция и в каком количестве".

Однако свидетели опровергли его слова.

Интересно, что даже защита не поверила своему клиенту. Адвокат не отрицал "слив" важной информации, лишь просил суд не квалифицировать дело по статье о госизмене. Защита считала, что мужчина виноват только в распространении определенной информации неопределенному кругу лиц – ст. 114-2 УК. Но суд отверг доводы адвоката.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные и наводил вражеские ракеты на госпитале Вооруженных сил. Предателем оказался работник местного коммунального предприятия.

Также СБУ разоблачила фрилансершу, которая придумывала антиукраинские фейки для пророссийских Telegram-каналов. Женщина по заказу окупантов восхваляла политику Кремля, героизировала захватчиков и дискредитировала командование Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!