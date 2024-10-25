В Одессе задержаны двое мужчин, которые подожгли объект энергетики: за 'работу' им обещали деньги, но 'кинули'. Фото

В Одесской области полицейские задержали двух злоумышленников, подожгли объект энергетики в облцентре. Они надеялись подзаработать, но за "работу" им так и не заплатили.

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Оба теперь имеют реальные перспективы провести за решеткой следующие 10 лет. Об этом идет речь в сообщении Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Злоумышленники несколько дней назад облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли электроподстанцию в Хаджибейском районе города. Сотрудники управлений уголовного розыска и уголовного анализа областной полиции, а также отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 принятыми мерами "по горячим следам" установили, что к преступлению причастны двое местных жителей", – говорится в сообщении.

Первым на совершение преступления согласился один из подозреваемых, мужчина 40 лет. Он нашел в сети объявление с обещанием заработка и, связавшись с "заказчиком", получил предложение поджечь за деньги электроподстанцию в Одессе.

Для выполнения "задания" злоумышленник привлек своего 34-летнего знакомого – и вместе они совершили поджог, сняв его на видео, чтобы подтвердить выполнение заказа.

Однако несмотря на то, что за поджог неизвестный обещал щедрое денежное вознаграждение, поджигатели не получили ни копейки. А впереди маячат реальные перспективы лишения свободы.

"В ходе проведения следственных мероприятий с места происшествия и по местам жительства задержанных следователи изъяли остатки пластиковой бутылки из-под горюче-смазочных материалов, зажигалки, мобильные телефоны с информацией о совершении поджога, одежде и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Фигурантам сообщили о подозрении в умышленном повреждении объекта электроэнергетики общеопасным способом, что могло привести к нарушению нормальной работы этого объекта, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины)", – рассказали в полиции Одесщины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 1 лет.

Оба подозреваемых задержаны, сейчас решается вопрос определения для них мер пресечения.

"Полные обстоятельства преступления устанавливаются. Кроме того, задержанные будут проверяться на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы", – добавили в региональной полиции.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали приспешников России, которые совершали поджоги в трех регионах Украины: в Киевской, Винницкой и Сумской областях. Пятеро злоумышленников согласились работать на российские спецслужбы и подожгли отделения Укрпочты и ряд объектов Укрзалізниці.