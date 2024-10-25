Действовали в трех регионах: СБУ и Нацполиция задержали совершавших поджоги приспешников России. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицейскими задержали еще пятерых приспешников России. Они осуществляли поджоги по заданию российских спецслужб в трех регионах нашего государства.

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На их счету – отделение "Укрпочты" и объекты "Укрзалізниці", злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, которые совершали поджоги в Киевской, Винницкой и Сумской областях. Для организации диверсий спецслужбы РФ дистанционно привлекли местных безработных, которые искали "легкие" заработки в телеграм-каналах. Однако вместо российских средств злоумышленники могут получить пожизненный срок заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В частности, в Киевской области спецназовцы и полицейские задержали двух вражеских агентов. Жители Фастова 25 и 29 лет подожгли местное отделение "Укрпочты" и объекты "Укрзалізниці". Результаты преступлений они фиксировали на камеру мобильного телефона для "отчета" перед российским куратором. Дальше же попытались скрыться с мест поджогов, однако безуспешно.

Еще двоих злоумышленников по горячим следам задержали в Винницкой области: мужчина и женщина сожгли два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках "Укрзалізниці".

У обоих поджигателей из города Гнивань раньше уже были проблемы с законом: 28-летняя злоумышленница ранее была судима за подделку документов, ее 29-летний "напарник" отбывал наказание за кражу.

Еще один вражеский приспешник был задержан в Сумах: 27-летний мужчина успел поджечь два релейных шкафа железнодорожного сообщения и готовил новые диверсии в облцентре.

"Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской, Винницкой и Сумской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего удары по Днепропетровщине. Злоумышленник поддерживал российское вторжение и ждал оккупации региона.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила двух корректировщиков в Харьковской области. Они сливали врагу места дислокации подразделений Сил обороны.