В Одессе сбили российскую ракету Х-59: обломками повредило здание. Фото

Российские оккупационные войска 13 февраля выпустили по Одессе ракету Х-59. Силы противовоздушной обороны ее сбили, однако обломки повредили незаселенную новостройку и многоэтажку.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Подробности сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Силы обороны юга Украины.

По словам Кипера, на месте падения обломков сбитой ракеты работают все службы.

"Враг выпустил по Одессе ракету Х-59. Наши силы ПВО отработали по вражеской цели. Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

В Силах обороны юга уточнили, что запускали россияне КАР Х-59 с самолетов тактической авиации, маневрировавших над Черным морем.

"Силами противовоздушной обороны ракета сбита на подлете с моря в город. Обломками сбитой ракеты повредило недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне", – отметили военные.

Они добавили, что на месте падения работают взрывотехники: они позаботятся о том, чтобы одесситы не пострадали от опасных остатков ракеты.

Напомним, также 13 февраля оккупанты нанесли удары по Харьковщине, Херсонщине и Запорожью. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Еще один гражданский был убит оккупантами в Никополе Днепропетровской области: город захватчики обстреливали из артиллерии.

Кроме того, россияне атаковали Украину с помощью "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 16 из 23 запущенных врагом дронов. Противовоздушная оборона работала на Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине.

В Днепре в результате атаки есть разрушения, возникли перебои со светом. Одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго пострадала и прекратила производство электроэнергии.