Россияне атаковали Днепр 'Шахедами' и ракетами: били по гражданской инфраструктуре

В ночь с 12 на 13 февраля российские войска устроили атаку на Днепр, запустив несколько групп ударных БПЛА типа Shahed. По ним работали силы ПВО, были слышны взрывы.

Также на город дважды летели авиационные ракеты, о чем предупреждали в Воздушных силах ВСУ и мониторинговых каналах. Удары по Днепру подтвердил мэр Борис Филатов в Facebook.

"Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре", – написал он.

"Шахеды" заходили на город группами с разных направлений, была слышна работа сил противовоздушной обороны. После взрывов в одном из районов начались перебои со светом и интернетом, местами пропало и отопление.

В связи с перебоями света остановилась насосная станция на жилмассиве Левобережный-3. Частично прекращено водоснабжение, сообщили в КП "Днепрводоканал".

В местных пабликах писали, что после серии взрывов в одном из районов начался пожар.

Вследтвие вражеского обстрела Днепра одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго пострадала и прекратила производство электроэнергии, сообщили в компании. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и возобновлению работы оборудования", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 11 февраля, российские оккупационные войска атаковали дронами город Павлоград на Днепропетровщине. Была обесточена часть населенных пунктов на Павлоградщине и Синельниковщине.

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