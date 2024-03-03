В Одессе под завалами многоэтажки нашли тело девятой жертвы удара РФ. Видео

Число жертв российского удара по многоэтажке в Одессе в ночь на 2 марта вновь возросло. Спасатели нашли под завалами тело еще одного погибшего.

К утру 3 марта известно о девяти убитых российским дроном-камикадзе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружили тело девятого погибшего человека", – говорится в сообщении, опубликованном в 08:35.

Как добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, продолжаются работы по деблокации.

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