Жена и сын баптистского пресвитера: стали известны личности женщины с младенцем, погибшими от российских обстрелов в Одессе. Фото

В субботу, 2 марта, Россия в очередной раз обстреляла Одессу "шахедами". В результате атаки погибли жена и сын баптистского пресвитера Сергея Гайдаржи.

Пастор Одесской Народной Церкви Роман Медяник подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook. Сергей Гайдаржи и старшая дочь чудом остались в живых.

"Их нашли...она в объятиях держит младенца...молимся за мужа, родителей...это невозможно вынести...только с Богом", – написал он.

Как отмечал пастор в своем сообщении, мать с младенцем до последнего надеялись найти живыми.

"Под завалами многоэтажного дома оказалась Анна Гайдаржи с 4-месячным сыном Тимофеем, дочерью Николая Михайловича Сидака, пастора Одесской Пересыпской церкви ЕХБ. Муж Ани Сергей и дочь чудом остались целыми, находясь в соседней комнате", – написал Роман Медяник.

Однако чуда не произошло и около 18:00 мать с ребенком нашли и деблокировали из-под завалов дома.

Напомним, армия России в ночь на субботу, 2 марта, ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому. По состоянию на 21:30 погибли восемь человек. Полностью уничтожен один подъезд. Воскресенье, 3 марта, объявлено в городе днем траура.

Спасатели до сих пор продолжают искать людей под завалами. На место трагедии принесли цветы, свечи и игрушки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 2 марта заявил, что затягивание с поставкой оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как сегодня произошла в Одессе.

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