В Нью-Йорке на Донетчине из-под завалов достали тела 5 людей: погибла целая семья. Фото

В субботу, 27 января, в поселке Нью-Йорк Донецкой области завершили разбор завалов на месте удара РФ по многоквартирному дому. Из-под руин подъезда достали тела пяти человек.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Вследствие вражеского обстрела погибла целая семья: 85-летняя женщина, 86-летний мужчина и их сын, которому было 54 года.

Также под завалами обнаружили тела их соседей – им было 69 и 73 лет.

"После стабилизации ситуации с безопасностью спасатели рискуя собственной жизнью приступили к поисковым работам. В результате проведения работ было изъято из-под завалов 5 человек и разобрано 230 т разрушенных строительных конструкций", – добавили в ГСЧС.

Также из-за этого обстрела россиян три человека получили осколочные ранения: пострадали 62-летняя женщина и мужчины 66 и 68 лет.

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России против мирного населения региона", – отметили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 января российские оккупационные войска обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Захватчики сбросили на населенный пункт две управляемые авиабомбы, а также попали ракетой в трехэтажный жилой дом. Трое гражданских получили ранения.

– С вечера 16 января поисково-спасательные работы на месте попадания пришлось приостановить. Враг не давал спасателям подогнать к дому необходимую для разбора завалов технику, открывая огонь по поселку.

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