Россияне обстреляли Нью-Йорк бомбами и ракетой: ранены мирные жители. Фото

В понедельник, 15 января, российские оккупационные войска снова обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. Захватчики сбросили на населенный пункт две управляемые авиабомбы, а также попали ракетой в трехэтажный жилой дом.

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Вследствие вражеской атаки обрушился подъезд, трое гражданских получили ранения, а еще пять человек оказались под завалами. Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"На месте работают представители власти, спасатели и полиция – решают вопрос разбора завалов. Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", – написал он.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что из-за российского обстрела в Нью-Йорке получила осколочные ранения 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице.

Также телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. В одного из них осколки вражеского снаряда прилетели в собственном доме, а второй пытался пересидеть обстрел в подвале. Все пострадавшие были госпитализированы.

В прокуратуре добавили, что окончательное количество пострадавших выясняется, а правоохранители устанавливают тип вооружения, которое враг в этот раз применил против гражданских.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровске Донецкой области под ракетный удар оккупантов 6 января попала больница, где в этот момент шла операция. Очевидцам удалось зафиксировать момент атаки врага.

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