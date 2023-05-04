В Николаевской области задержали российского 'крота', который шпионил за авиацией ВСУ

В результате многоэтапной спецоперации в Николаевской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали вражеского информатора, который шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны нашего государства. Также он передавал врагу информацию о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Задержанный оказался жителем временно оккупированного Крыма, получил документы и военный билет Российской Федерации, стал на учет военкомата, подведомственного Минобороны государства-агрессора.

Как рассказали правоохранители, впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с "предложением" по негласному сотрудничеству. По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники.

"Подозреваемый вступил в ряды ВСУ, чтобы выполнять преступные приказы своих заказчиков. На территории южного региона он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск", – указано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им враждебного разведывательного задания. По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал оккупантам через свою бывшую жену, проживающую в Крыму и находящуюся в поле зрения российской спецслужбы.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Злоумышленник через российский телеграм-бот отправлял разведданные об обороне столицы.

А в Донецкой области СБУ разоблачила очередного информатора российских оккупантов. Безработный житель Славянска корректировал российские ракетные удары по родному городу.

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