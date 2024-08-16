Силы ПВО отразили ракетную атаку на Днепропетровщину: обломками повредило несколько домов. Фото

В пятницу, 16 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали с воздуха Днепропетровщину. Захватчики запустили по области ракеты и дроны-камикадзе.

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Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он уточнил, что от вражеских атак люди, к счастью, не пострадали. Однако, возникло несколько пожаров и была повреждена инфраструктура.

В частности, украинские защитники сбили над областью две вражеские ракеты. Но из-за падения обломков ракет в Днепровском районе возникло несколько пожаров.

"От артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая громады. Были повреждены пять частных домов, два хозяйственных сооружения, авто", – отметил Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА также показал последствия последней вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска каждый день обстреливают и атакуют с воздуха Днепропетровщину. 15 августа враг несколько раз обстреливал Никопольщину, для этих атак захватчики применяли артиллерию и дроны-камикадзе. В частности, агрессор нанес удары по самому Никополю, а также попал по Марганецкой громаде.

А всего за прошедший день украинские воины обезвредили над рядом регионов 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, также атаковали тремя ракетами.

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