В Николаевке Донецкой области из-под завалов гостиницы достали тела двух погибших. Фото
Российская террористическая армия нанесла удар по городу Николаевка Донецкой области. Вследствие обстрела было разрушено здание гостиницы.
Путинские террористы атаковали мирных жителей четырьмя управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По информации спасателей, вечером 7 сентября в результате авиаудара по Николаевке Краматорского района было частично разрушено четырехэтажное здание отеля. Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС изъяли тела двух человек из-под завалов разрушенной гостиницы
На месте теракта была разобрана 101 тонна разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы уже завершены.
В свою очередь корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия сообщил, что в отеле находились харьковские зооволонтеры, которые приехали бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных.
В Нацполиции Донецкой области сообщили, что российские террористы сбросили на город четыре авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК. Кроме отеля повреждения получили 7 многоквартирных домов.
Напомним, в ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Известно о двух погибших и четырех раненых, среди которых двое детей. В городе разрушены и повреждены жилые дома, а также автомобили.
Ранее сообщалось, что ночью 8 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету.
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