В Николаевке Донецкой области из-под завалов гостиницы достали тела двух погибших. Фото

Российская террористическая армия нанесла удар по городу Николаевка Донецкой области. Вследствие обстрела было разрушено здание гостиницы.

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Путинские террористы атаковали мирных жителей четырьмя управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, вечером 7 сентября в результате авиаудара по Николаевке Краматорского района было частично разрушено четырехэтажное здание отеля. Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС изъяли тела двух человек из-под завалов разрушенной гостиницы

На месте теракта была разобрана 101 тонна разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы уже завершены.

В свою очередь корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия сообщил, что в отеле находились харьковские зооволонтеры, которые приехали бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных.

В Нацполиции Донецкой области сообщили, что российские террористы сбросили на город четыре авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК. Кроме отеля повреждения получили 7 многоквартирных домов.

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы. Известно о двух погибших и четырех раненых, среди которых двое детей. В городе разрушены и повреждены жилые дома, а также автомобили.

Ранее сообщалось, что ночью 8 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету.

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