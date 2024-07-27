В Киевской области обломки сбитых БПЛА упали, вызвали пожар и оборвали электропроводы

Российские оккупанты 27 июля четвертую ночь подряд атаковали дронами Киевскую область. Попадания не зафиксированы, но обломки вражеского БПЛА упали на территории одного из населенных пунктов, вызвав пожар травяного настила.

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О последствиях атаки сообщил в Telegram начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он отметил, что пожар оперативно ликвидировали спасатели.

"Оборваны электропровода. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках", – отметил чиновник, добавив, что оперативные группы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Напомним, 27 июля оккупанты атаковали Полтавщину ударным беспилотником. В результате попадания в промышленный объект возник пожар. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

В общем этой ночью силы ПВО Украины сбили все вражеские средства воздушного поражения, которыми враг атаковал Украину, в частности, управляемую авиационную ракету, 4 дрона-камикадзе типа "Шахед", 4 разведывательных БпЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В министерстве национальной обороны Румынии заявили, что во время российской атаки на украинские порты на Дунае 25 июля ударные дроны Shahed никоим образом не касались Румынии и российские беспилотники не находились над ее территорией. Румынское ведомство заявило о "серии дезинформационных фейков" в последние дни.

– Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что страна "не имеет возможности" сбивать на территории Украины дроны-камиказды, запускаемые российскими оккупационными войсками. Для того, чтобы сбивать "Шахеды", румынским военным нужно открывать огонь по Украине, а официального разрешения на это нет.

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