В Киеве обнаружили тело еще одной жертвы российских обстрелов: поиски продолжаются

В Киеве спасатели обнаружили еще тело одного погибшего вследствие российской массированной атаки 29 декабря. Поисковая операция продолжается, известно о 17 жертвах среди гражданского населения.

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Об этом вечером 30 декабря сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. "Спасатели обнаружили еще одного погибшего. Семнадцать. Уже семнадцать жизней мирных жителей унесли ракетный удар российских нелюдей", – говорится в сообщении.

Он добавил, что поисковая операция еще продолжается.

"Большая трагедия для города. 1 января в Киеве – День траура", – заявил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 29 декабря армия России атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. ПВО уничтожила более 30 воздушных целей, но в городе есть разрушения, погибшие и раненые.

– Обломки российских ракет упали на частные дома, вспыхнули пожары.

– Ракетная атака РФ на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирного населения. 1 января в городе объявили днем траура.

– Днем 30 декабря мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что спасатели извлекли из-под завалов складского помещения тела еще шестерых человек – количество погибших в столице достигло 16.

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