Атака 29 декабря на Киев стала самой большой по количеству жертв: 1 января объявят днем траура. Фото

Ракетная атака страны-террориста РФ на Киев 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы – по состоянию на 12:50 субботы, 30 декабря, известно о 16 погибших. 1 января в городе будет объявлено днем траура.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Спасатели продолжают разбирать завалы.

"Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. К настоящему времени 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы на месте падения обломков российской ракеты.

"1 января в Киеве будет объявлено днем траура", – написал Кличко.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе разрушены и пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки ночью с 28 на 29 декабря в Киевской области были ранены мужчины и повреждены жилые дома. По этому факту возбуждено уголовное производство.

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