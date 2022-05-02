В Ирпене сын постоянно навещает могилу отца-Героя, погибшего во время обороны Ирпеня. Фото

Защищая Ирпень Киевской области 21 марта погиб Игорь Кротких. Его сын Савелий постоянно навещает могилу отца-героя.

Об этом сообщили в социальных сетях. Украинцы помнят и чтят своих Героев, не пожалевших жизни для защиты родины.

"Савелий Кротких, 10 лет, у могилы своего отца, Игоря Кротких, погибшего 21 марта 2022 года, защищая наш Ирпень от рашистов. Не забудем героя!", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины установили личности почти 900 российских оккупантов, находившихся в Киевской области. Они совершали военные преступления в отношении мирного населения региона.

Ранее волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили данные российских оккупантов, совершавших военные преступления в Киевской области. Рашистов удалось вычислить благодаря фото и видеоматериалам, которые предоставили сотрудники силовых структур Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны. Он может быть причастен к убийствам и пыткам мирных жителей Бучи Киевщины.