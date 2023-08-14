В Хмельницкой области задержали чиновника военкомата: оформлял фиктивные справки о непригодности к службе. Фото и видео

В Хмельницкой области задержали чиновника военкомата. Он наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе.

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Теперь представителю ТЦК грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины и Офисе генерального прокурора.

Установлено, что подозреваемый обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.

Как следствие, лицо с установленным диагнозом не подлежит призыву на службу и во время мобилизации сможет уехать за границу.

Стоимость "пакета услуг" составляла от 4500 долларов США, что в эквиваленте национальной валюты составляет почти 170 тыс. грн.

Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком в порядке ст.208 УПК Украины при получении средств. С места преступления изъяли 4500 долларов США, которые фигурант получил в качестве взятки от уклоняющегося.

Фигурант объявлен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс грн залога, а также отстранена от должности.

Напомним: ранее в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях задержали ряд должностных лиц территориальных центров комплектования, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации или получить отсрочку. Свои услуги чиновники оценивали в сумму от 9 тысяч гривен до 1,5 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по Украине идет проверка территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всех военнослужащих, которые пытаются обогатиться во время войны, привлекут к ответственности ;

– СБУ и Нацполиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели почти 100 обысков. В результате процессуальных действий были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам поддельные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;

– на Закарпатье полиция задержала председателя ВЛК по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он получал денежное вознаграждение за то, что способствовал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.