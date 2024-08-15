В Херсонской области враг сбросил взрывчатку на авто с гражданскими: пострадали мужчины

Страна-агрессор продолжает терроризировать Херсонщину с временно оккупированных территорий. В четверг, 15 августа, в селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника.

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Об этом сообщает Херсонская ОГА. Около 16:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором находились мужчины, 60 и 61 лет.

Один из пострадавших получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранения лица и руки. У другого – травма плеча, руки и ноги.

Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в ночь на 15 августа атаковала Киевскую область с помощью ударных БПЛА типа Shahed. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели, обломками повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 15 августа обезвредили над рядом регионов 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, также атаковали тремя ракетами.

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