Тревогу объявляли трижды: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 15 августа

Страна-агрессор РФ в ночь на 15 августа атаковала Киевскую область с помощью ударных БПЛА типа Shahed. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В очередной раз враг атаковал Киевщину ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и объявлялась трижды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов", – уточнил Кравченко.

Глава Киевской ОВО призвал жителей области ни в коем случае не фотографировать и не выкладывать в социальные сети места падения и не трогать обломки сбитых вражеских объектов.

"Это небезопасно. В случае такой находки – сообщайте в полицию или ГСЧС. Берегите себя и своих близких", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 15 августа обезвредили над рядом регионов 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, также атаковали тремя ракетами.

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