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В Херсонской области российские оккупанты замучили до смерти настоятеля храма ПЦУ. Фото

Михаил Левакин
Война против России
1 минута
5,8 т.
В Херсонской области российские оккупанты замучили до смерти настоятеля храма ПЦУ. Фото

В херсонском Каланчаке (территория временно оккупирована) российские военные преступники до смерти замучили местного священника ПЦУ, 59-летнего протоиерея Степана Подольчака. По информации очевидцев, несколько дней назад мужчину забрали из дома босиком, надев мешок на голову. А 15 февраля вернули его тело в морг и предложили его жене опознать покойного.

Об этом рассказали местные жители и подтвердили в Каланчакской СВА. Степан Ярославович и раньше попадал в поле зрения захватчиков, потому что всегда проводил службу на украинском языке, даже после оккупации.

Несколько раз священника вызвали в ФСБ "на разговор", требовали перейти в московский патриархат, но он отказался. Жители Каланчака считают, что на Подольчака россиянам написал доносы его местный "коллега из УПЦ МП" Михаил Кулина, завидовавший Степану Ярославовичу.

В Херсонской области российские оккупанты замучили до смерти настоятеля храма ПЦУ. Фото

"Он будто ангел, спустившийся на землю – верный Богу, чистый душой, честный и справедливый. Степан Подольчак приехал в Каланчак из Львовской области, вместе с верующими более 10 лет строил здесь церковь. Он всегда был проукраинским", – рассказали местные власти.

Жители Каланчакской общины в последнее время начали жаловаться, что российские оккупанты уже примерно месяц как ведут себя очень агрессивно и жестоко. "Унижают людей на блокпостах, устраивают бесконечный шмон – они очень злые", – говорят люди. Возможно, потому, что туман сломал планы оккупантов на Херсонщине. Погода способствует работе ВСУ, а у противника таких возможностей меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России 15 февраля вновь накрыли огнем Херсон. В результате обстрела погибла 70-летняя женщина.

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