В Херсонской области российские оккупанты замучили до смерти настоятеля храма ПЦУ. Фото

В херсонском Каланчаке (территория временно оккупирована) российские военные преступники до смерти замучили местного священника ПЦУ, 59-летнего протоиерея Степана Подольчака. По информации очевидцев, несколько дней назад мужчину забрали из дома босиком, надев мешок на голову. А 15 февраля вернули его тело в морг и предложили его жене опознать покойного.

Об этом рассказали местные жители и подтвердили в Каланчакской СВА. Степан Ярославович и раньше попадал в поле зрения захватчиков, потому что всегда проводил службу на украинском языке, даже после оккупации.

Несколько раз священника вызвали в ФСБ "на разговор", требовали перейти в московский патриархат, но он отказался. Жители Каланчака считают, что на Подольчака россиянам написал доносы его местный "коллега из УПЦ МП" Михаил Кулина, завидовавший Степану Ярославовичу.

"Он будто ангел, спустившийся на землю – верный Богу, чистый душой, честный и справедливый. Степан Подольчак приехал в Каланчак из Львовской области, вместе с верующими более 10 лет строил здесь церковь. Он всегда был проукраинским", – рассказали местные власти.

Жители Каланчакской общины в последнее время начали жаловаться, что российские оккупанты уже примерно месяц как ведут себя очень агрессивно и жестоко. "Унижают людей на блокпостах, устраивают бесконечный шмон – они очень злые", – говорят люди. Возможно, потому, что туман сломал планы оккупантов на Херсонщине. Погода способствует работе ВСУ, а у противника таких возможностей меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России 15 февраля вновь накрыли огнем Херсон. В результате обстрела погибла 70-летняя женщина.

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