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Оккупанты ударили по Херсону, погибла женщина

Анна Паскевич
Война против России
1 минута
243
Оккупанты ударили по Херсону, погибла женщина

Войска России днем 15 февраля вновь накрыли огнем Херсон. Вследствие обстрела погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. "Российские оккупационные войска в очередной раз накрыли огнем Херсон. Под удар попала женщина, которая шла по улице", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили по Херсону, погибла женщина

В ОВА рассказали, что женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Ей было 70 лет.

В Херсонской областной прокуратуре в свою очередь сообщили, что удар был нанесен около 11:30.

Оккупанты применили артиллерию.

Оккупанты ударили по Херсону, погибла женщина

Дополняется...