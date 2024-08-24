В Херсонской области оккупанты атаковали с дрона служебный автомобиль полиции: есть погибший

Оккупационная армия РФ продолжает терроризировать жителей Херсонской области постоянными обстрелами. Враг атакует жилые дома артиллерией, минометами и БПЛА.

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Также враг ударил дроном по служебному полицейскому автомобилю. В результате прямого попадания погиб 39-летний работник Управления полиции охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Путинские террористы коварно атаковали служебный автомобиль полиции охраны. Во время эвакуации тела погибшего правоохранителя враг повторно атаковал служебный автомобиль управления патрульной полиции, из-за чего транспортное средство получило механические повреждения, работники не пострадали. Также в результате взрыва получил ранения 48-летний местный житель, у него минно-взрывная травма и обломочное ранение бедра.

В управлении полиции охраны в Херсонской области сообщили, что в результате атаки вражеского дрона погиб лейтенант полиции Владимир Москаленко. Он был командиром взвода №4 роты охраны объектов батальона Управления полиции охраны в Херсонской области.

"Он любил жизнь, воспитывал своих детей, писал стихи и просто мечтал. Владимиру – навеки 39 лет. У него остались родители, жена и двое детей: 15-летняя дочь и сын 7 лет", – сообщили в управлении.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов Днепровского района Херсона повреждено заведение культуры и три многоэтажных дома. Ранения получили 50-летний мужчина и две женщины в возрасте 47 и 62 года. Врачи диагностировали у пострадавших взрывные травмы, огнестрельные ранения и контузии.

Корабельный район Херсона россияне терроризировали артиллерией. В прибрежной зоне повреждения получили частный дом и газопровод. По этому участку оккупанты также ударили дроном типа FPV, обошлось без пострадавших.

В пригороде Херсона – Антоновке, из-за атаки дронами по дворам жилых домов, магазину и остановке общественного транспорта пострадали двое мужчин в возрасте 51 и 52 года, а также две женщины в возрасте 62 и 63 года. У мирных жителей диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Ночью враг атаковал Антоновку из артиллерии. Один из снарядов попал в дом, где минно-взрывную травму получила 61-летняя женщина. В общей сложности повреждены два дома. На местах российских атак работали все профильные службы.

За минувшие сутки в Херсонской области полиция отреагировала на 280 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 27 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне, 23 августа, россияне атаковали Херсон ударными дронами. Также по облцентру они вели огонь из артиллерии. В результате обстрелов девять гражданских получили ранения.

В тот же день оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там стражи порядка, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.