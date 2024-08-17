В Херсонской области армия РФ попала в объект критической инфраструктуры и образовательные учреждения: среди пострадавших – ребенок

Российские войска за сутки до 6 утра 17 августа обстреливали Херсонщину. Кроме Херсона под вражеским огнем оказался еще 21 населенный пункт.

Видео дня

Повреждены более двух десятков частных и многоквартирный дом, образовательные учреждения и объект критической инфраструктуры, есть ранены, в частности ребенок. О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, в период с 6 утра 16 августа по 6 утра 17 августа россияне наносили авиаудары и обстреливали 22 населенных пункта Херсонщины. Под вражеским огнем оказались Садовое, Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Ингулец, Станислав, Ромашковое, Понятовка, Велетенское, Софиевка, Инженерное, Кизомыс, Томина Балка, Первомайское, Берислав, Нововоронцовка, Золотая Балка, Заможное, Одрадокаменка, Новокаиры, Змеевка и город Херсон.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, частные автомобили и автомобиль спасателей", – перечислил Прокудин последствия вражеских обстрелов.

Всего в области из-за российской агрессии в течение суток ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

Напомним, ранее стало известно, что армия России ракетой ударила по жилому массиву в Сумах. Повреждения получили многоэтажки, горело также по меньшей мере десять автомобилей. Известно об одном раненом.

Также сообщалось, что в ночь на 17 августа Россия атаковала Украину ракетой и "Шахедами" , силы ПВО уничтожили все 14 вражеских дронов.