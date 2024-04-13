В Херсоне пытались убить главу ОВА Прокудина: СБУ сорвала операцию спецслужб РФ

В Службе безопасности Украины заявили о предотвращении совершения покушения на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. По подозрению в организации покушения совместно с российскими спецслужбами в Херсоне на днях был задержан один из местных жителей.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, пишет "Зеркало недели". Задержанный херсонец, отметил Малюк, корректировал вражеский fpv-дрон, который должен попасть в автомобиль Прокудина.

"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина", – заявил Малюк.

Глава СБУ отметил, что, по данным следствия, россияне с глубины 12 км запустили новый образец своего fpv-дрона. А херсонец на месте корректировал удар по автомобилю Прокудина.

"Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших РЭБов, посажен вовремя", – заверил Малюк.

Также он рассказал, что сотрудники Службы постоянно срывают попытки врага пробраться на объекты критической инфраструктуры и предприятия ОПК.

"Из крайних реализаций — задержанный агент ФСБ в Днепре, который снимал на телефон ТЭС и готовил соответствующие удары. Вместе с коллегами по внутренней безопасности Нацполиции задержали бывшего милиционера на Запорожье, который очень тесно работал по объектам ОПК. Задержаны несколько сотрудников "Укрзалізниці" которые предоставляли информацию врагу относительно логистических перемещений оружия и средств поражения", — отметил Малюк.

Он добавил, что в 2023 году сотрудники Службы обнаружили и задокументировали 47 вражеских агентурных сетей.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила заключенного-агента ФСБ, вербовавшего других осужденных для подрывной деятельности против Украины. Предатель отбывал покаяние в исправительной колонии Житомирской области. После освобождения он должен был способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и собирать разведданные о Силах обороны на севере Украины. В ожидании выхода из тюрьмы он активно формировал свою "агентурную сеть" из заключенных уголовников, у которых заканчивался срок наказания.