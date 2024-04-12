СБУ разоблачила заключенного-агента ФСБ, который вербовал других осужденных для взрывной деятельности против Украины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в исправительной колонии Житомирской области заключеного-агента ФСБ РФ, который после выхода из тюрьмы должен был способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и собирать разведданные о Силах обороны на севере Украины. Фигурат также вербовал других осужденных.

Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, потенциальными "кандидатами" для вербовки агентом ФСБ были заключенные уголовники, у которых истекал срок наказания.

Сам он также должен был вскоре выйти на свободу.

После выхода из тюрьмы агенты должны были рассредоточиться по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации украинских защитников на пограничье.

Среди их задач также был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности, водоканалов и предприятий энергетики.

Противник планировал использовать эти данные для подготовки маршрутов прорыва ДРГ в обход укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Также разведданные требовались оккупантам для определения целей российских диверсий на пограничные Украины.

СБУ заблаговременно разоблачила планы врага, о которых узнала в ходе документирования заключенного.

По данным следствия, фигурант был завербован, когда "сидел" на временно оккупированной части территории Луганщины. Туда он попал еще в 2012 году за совершение тяжкого преступления.

Перед полномасштабным вторжением его этапировали на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговщины.

До выезда из оккупации заключенный получил задание от ФСБ по подрывной деятельности против Украины.

После освобождения на заранее оговоренный номер телефона он должен был повторно выйти на российских кураторов и доуточнить задачу.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит еще 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее контрразведка СБУ задержала депутата горсовета Дружковки от ОПЗЖ, который оказался информатором ФСБ. Его задачей было выявление локаций военных объектов и маршрутов вооружения.

Кроме того, СБУ задержала бывшего депутата-регионала Владислава Лукьянова, который платил налоги РФ на оккупированной территории, помогал захватчикам и оправдывал полномасштабное вторжение РФ.

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