В Харьковской области трое мужчин подорвались на мине в поле: двое погибли на месте

В Харьковской области 16 февраля трое мужчин подорвались в поле на мине. Двое из них погибли на месте.

Трагедия произошла вблизи села Довгенькое Изюмского района. Детали раскрыли в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"16 февраля произошло чрезвычайное происшествие вблизи села Довгенькое Изюмского района Харьковщины. В поле произошел подрыв взрывоопасного предмета (предварительно противопехотной мины типа ОЗМ). В результате взрыва двое мужчин погибли на месте, еще один получил травмы. На месте происшествия работают саперы ГСЧС", – отмечено в сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил: жертвами оставленной оккупантами мины стали мужчины 25 и 50 лет.

Госпитализированному с осколочным ранением третьему гражданскому – 30 лет.

В ГСЧС после очередной трагедии вновь обратились к украинцам. Граждан просят строго соблюдать меры минной безопасности.

"Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию за телефонами "101", "102" или "112", – призвали чрезвычайники.

Напомним, 1 февраля этого года четверо мужчин подорвались на боеприпасе Николаевской области. Один из них погиб.

Также сообщалось, что в конце декабря в Херсонской области на мине подорвался 33-летний рыбак. В результате трагедии мужчина потерял ногу.