На Николаевщине четверо мужчин подорвались на боеприпасе: есть жертва. Фото с места трагедии
В Николаевской области на неизвестном боеприпасе подорвались четверо мужчин, один из них погиб. Трагедия произошла вблизи села Евгеньевка Снегиревской территориальной громады Баштанского района на открытой территории.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. В Telegram-канале ведомства показали фото и видео с места ЧП, уточнив, что оно случилось около 14:00 в четверг, 1 февраля.
Трое украинцев пострадали. Из них двое самостоятельно добрались до медицинского учреждения, одного забрала в больницу скорая помощь.
Один мужчина погиб на месте взрыва. Тело погибшего пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вынесли на безопасный участок и передали медикам.
После трагедии саперы провели обследование территории. "Работы усложняются тем, что событие произошло на поле, загроможденном высокой травой. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – заявила пресс-служба.
Как писал OBOZ.UA, в конце декабря в селе Бобровый Кут Херсонской области 33-летний мужчина подорвался на мине. Это произошло, когда он отправился на местный водоем, чтобы порыбачить. Пострадавший потерял ногу.
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