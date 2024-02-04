В Харьковской области наказали коллаборанта, который пошел на сотрудничество с РФ и забрал оружие у местных

На Харьковщине осужден коллаборант, работавший на Россию во время оккупации части региона. Предатель, в частности, забрал оружие у местных мужчин.

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В суде коллаборант признал свою вину, приговором суда ему запрещено занимать определенные должности в течение 10 лет. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на решение Червонозаводского районного суда города Харькова.

Приговор в отношении предателя Купянского района Харьковской области суд объявил 29 января. Его признали виновным в коллаборационной деятельности.

Обвиняемый житель села Моначиновка Кондрашевской громады сразу после оккупации части Харьковщины в начале марта 2022 года пошел на сотрудничество с оккупантами. Захватчики предложили ему должность, связанную с "выполнением регистрационных, учетных функций в сфере разрешительной системы". На предложение предатель согласился.

"Он должен был осуществить учет владельцев охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия и под предлогом незаконной, с точки зрения действующего украинского законодательства, проверки порядка хранения оружия гражданами в домашних условиях, предоставить списки зарегистрированного охотничьего оружия", – описана деятельность обвиняемого в тексте приговора.

Следствием установлено, что коллаборант, в частности, собрал семерых охотников, проживавших на территории громады. У них предатель отобрал оружие.

"Ими был подписан отчет об изъятии у них оружия на хранение в так называемый районный отдел полиции в Купянске", – говорится в документе.

В ходе судебного процесса обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 10 лет без конфискации имущества.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней с момента получения его копии.

Напомним, ранее стало известно, что за экс-главу Верховного суда Всеволода Князева внесли залог. Ее размер с момента задержания судьи снижали восемь раз: со 107 млн. грн. до 18 млн. грн. Он вышел на свободу под личное обязательство. Князев обязан не выезжать из Киева без разрешения; сдать на хранение загранпаспорта; носить электронное средство контроля.

Князев был задержан в мае прошлого года во время получения взятки. В СМИ сообщали, что деньги на тот момент действующий глава Верховного суда получил за принятие решения в пользу олигарха Константина Жеваго.