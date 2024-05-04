Россияне ударили 'Шахедами' по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 4 мая, российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа Shahed. В городе зафиксировано два попадания, есть по меньшей мере трое пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "Город под вражеским ударом. Будьте осторожны", – писал он.

Позже городской голова сообщил о двух попаданиях "Шахедов" по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из прилетов вспыхнул масштабный пожар.

На данный момент известно о троих пострадавших, среди них один ребенок.

"Получили ранения 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", – уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Как сообщал OBOZ.UA, днем 3 мая российские захватчики нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. Там повреждена критическая инфраструктура и жилые дома, есть раненые.

А после этого захватчики атаковали один из районов Харькова: там разрушены по меньшей мере два частных дома, известно о жертве и пострадавших.

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