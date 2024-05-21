В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который прославлял оккупантов и ностальгировал по советскому прошлому. Фото

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Харьковчанин прославлял "освободителей" и одобрительно отзывался об их действиях.

Также подозреваемый ностальгировал по советскому прошлому и "неистребимым русским духом". Подробности раскрыли в Харьковской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова поставлено в известность о подозрении мужчине в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, харьковчанин, являясь сторонником так называемого "русского мира" и всего советского, активно делился своими взглядами в интернете. В запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" мужчина распространял сообщения, в которых прославлял "освободителей" и одобрительно отзывался о захватнических действиях России в Украине. Также подозреваемый ностальгировал по советским временам и уверял, что "русский вечен и русский дух неистребим".

По делу была проведена семантико-текстуальная экспертиза речи: она подтвердила противоправный характер высказываний мужчины.

"В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена техника и устройства с поличным, а также "сборник" антиукраинских стихов, записанных от руки, и "конспекты" с характеристиками различных видов ракет", – добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Там добавили, что досудебное расследование по делу осуществляет ОП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении головой оперативно-розыскного отдела 4-го пограничного отряда ГПС Украины.

Напомним, ранее в СБУ рассказали, что задержали осведомительницу ФСБ, которая хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ. По заданию оккупантов она пешком обходила железнодорожные пути и отслеживала количество и загруженность эшелонов с военной техникой, двигавшихся в направлении южного фронта.