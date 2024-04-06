В Харькове простились с тремя спасателями, погибшими от удара армии России. Фото

В субботу, 6 апреля, в Харькове простились с тремя спасателями, которых убили российские террористы. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли при исполнении служебных обязанностей.

Страна-агрессор РФ цинично убила их, нарушая все существующие конвенции и доктрины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что погибшие спасатели имели за плечами большой опыт работы. У каждого из них были дети, супруги, родители.

Провести в последний путь погибших от рук российских оккупантов пришли близкие, родные, товарищи и побратимы. Спасателей похоронили под прощальные звуки пожарных сирен.

"Мы будем помнить погибших коллег как верных друзей и настоящих профессионалов. Искренние соболезнования семьям погибших. Герои не умирают!", – отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, четыре человека погибли и 12 ранены.

Ранее посол США в Украине Бриджет Бринк заявила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против гражданского населения. Повторные ракетные обстрелы с незначительным интервалом между ними преследуют цель убить прибывших на место происшествия сотрудников служб быстрого реагирования и журналистов.

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