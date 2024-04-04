Россияне атаковали Харьков дронами: враг ударил по жилым домам и убил троих спасателей

В ночь на четверг, 4 апреля, российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения.

Захватчики снова прибегли к своей подлой тактике и убили троих спасателей, которые ликвидировали последствия одного из прилетов. Атаку на Харьков подтвердили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Впоследствии стало известно, что войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как по частным, так и по многоквартирным, написал Терехов.

"По меньшей мере 4 удара нанесли оккупанты по Харькову. Зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке. Продолжается осмотр мест профильными службами", – отметили в ОВА.

В одной из многоэтажек Харькова вследствие вражеских ударов повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

"По информации медиков экстренной помощи, на эту минуту две женщины получили острую реакцию на стресс. Без госпитализации", – написал Синегубов.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о движении БПЛА в направлении города. После первых взрывов там сообщили, что на Харьков летят новые "Шахеды" из Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 31 марта российские военные преступники ударили по Харькову. На город сбросили две авиабомбы УМПБ Д-30.

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