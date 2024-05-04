В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Вечером в субботу, 4 мая, войска РФ снова нанесли удары по Харькову. В городе раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Атаку подтвердил городской голова Игорь Терехов. "Взрывы в Харькове. Будьте осторожны", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что профильные службы выехали на осмотр места попадания.

Отметим, что перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Ранее, днем 4 мая, в Харьковской области и в облцентре прогремели взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами.

Позже оккупанты снова атаковали Харьков. Вследствие этого обстрела есть попадание в Индустриальном районе города по гражданскому предприятию. Пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 4 мая, российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа Shahed. В городе зафиксировано два попадания.

Терехов рассказал, что в Харькове пострадали производственное предприятие и станция технического обслуживания. Задело также дома мирных жителей, четыре человека получили ранения.

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