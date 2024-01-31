В Харькове и области прогремели взрывы: россияне ударили КАБами по гражданской больнице

Вечером в среду, 31 января, страна-агрессор Россия снова атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе типа Shahed. В Харькове прозвучала серия взрывов, в городе есть попадание. По поселку Великий Бурлук россияне били КАБами, там есть прилет на территории гражданской больницы.

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Об атаке ударных БПЛА на город сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях", – написал он.

В Харькове есть попадание по гражданской инфраструктуре, сообщил мэр Игорь Терехов. Синегубов уточнил, что враг ударил по Основянскому району Харькова.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп "Шахедов", которые сначала летели на Чугуев, изменили направление и двигались в направлении Харькова.

Перед этим под атакой РФ находился поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковщины. По нему оккупанты ударили управляемыми авиабомбами (КАБ) в 21:50, они попали по территории гражданской больницы.

Вследствие удара был поврежден фасад здания, окна и крыша, сообщили в ОВА. Людей из медучреждения эвакуировали, среди них есть пострадавшие.

"Проведена эвакуация 38 человек, из них пять – работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 января россияне тоже атаковали Харьковщину дронами-камикадзе "Шахед". В областном центре раздавались взрывы, были зафиксированы попадания в район жилой застройки, вспыхнул пожар. Вследствие атаки пострадали четыре человека.

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