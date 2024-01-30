Россия атаковала Харьков 'Шахедами': есть попадание в жилую зону, вспыхнул пожар

Вечером во вторник, 30 января, войска РФ атаковали Харьковщину дронами-камикадзе "Шахед". В областном центре раздавались взрывы, есть попадание в район жилой застройки. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Видео дня

На месте удара РФ начался пожар. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. О взрывах в городе писали также в Харьковской ОВА.

"Удар "шахеда" по городу. Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что враг направил на регион по меньшей мере шесть "Шахедов".

Зафиксировано попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также есть повреждение гражданской инфраструктуры в Слободском районе. Спасатели тушили пожар в магазине.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что ударные БПЛА типа Shahed находились в районе Харькова. Людей призывали находиться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время воздушной тревоги днем 30 января российские войска атаковали Харьковщину. В области был зафиксирован прилет.

– Позже войска РФ вторично за день обстреляли Харьковский район – после 16 часов несколько взрывов раздалось в пригороде областного центра. А около 19 часов оккупанты нанесли удары по Золочевской и Малоданиловской громадам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!