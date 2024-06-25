В Харькове прогремела серия взрывов: есть прилеты

Утром 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. В городе есть попадание, поднялся дым.

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Об этом сообщили в Telegram городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Местные жители призывали быть осторожными.

"Удар пришелся по жилой застройке одного из крупнейших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома", – отметил Терехов.

Харьков ежедневно подвергается российскому террору. Враг бьет по городу из всех видов вооружения. В частности, 24 июня оккупанты били КАБами по Харькову и Харьковскому району.

23 июня враг атаковал из авиации поселок Слатино Харьковской области. В населенном пункте разрушены несколько частных домов и административное здание.

22 июня Харьков дрогнул от нескольких взрывов в районе плотной жилой застройки. Попадание пришлось в многоквартирный дом. Оккупанты выпустили по Харькову управляемые авиационные бомбы. Тактическая авиация РФ забрасывала область КАБами более часа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб. Около 700 из них только против Харьковщины.

– Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усилении средств противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы в районе Харькова. По его словам, "уже проделана огромная работа" и "горожане это уже почувствовали".

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