Россияне снова обстреляли Харьков КАБами: первые подробности

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 24 июня, снова ударили по Харькову. В городе было слышно несколько взрывов.

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Первый взрыв прогремел около 22:32, второй было слышно спустя пару минут. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram.

"В Харькове слышна серия взрывов. Выясняем в городе ли", – отметил городской глава.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что по предварительным данным, оккупанты ударили КАБами по Харькову и Харьковскому району.

"Продолжается проверка профильными службами. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – написал он.

Напомним, что 23 июня оккупанты попали в частный дом и детское учебное заведение в Харькове. В результате ударов РФ погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Патрульной полиции показали кадры с момента удара по Харькову, снятые нагрудной камерой полицейских. Оглушенные и сбитые с ног силой взрыва, стражи порядка бежали на место попадания, чтобы помочь пострадавшим.

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