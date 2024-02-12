В Харькове идентифицировали всех жертв российского удара по нефтебазе: понадобились ДНК-исследования. Фото

В Харькове идентифицировали всех жертв удара российских оккупантов по нефтебазе, который произошел в пятницу, 10 февраля. Всего в результате военного преступления россиян погибли семь человек.

Как сообщил начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, уже готовы результаты ДНК-исследований. По его словам, образцы пожилой пары совпали с ДНК их сына.

Ранее сообщалось, что семья Манойло – Светлане было 65 лет, а ее мужу Анатолию – 66.

Кроме того, как рассказал Болвинов, также результаты исследований подтвердили, что остатки тел, найденных в уничтоженном пламенем доме, принадлежат семье Путятиных – все пятеро сгорели заживо. Речь идет о 35-летней Ольге, прокурору Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры и ее муже, 38-летнем Григории, а также троих их маленьких детях: 7-летнем Алексее, 4-летнем Михаиле и 10-месячном Павле.

"Анализ показал, что все трое мальчиков – братья. Образцы отца семьи совпали с ДНК его матери и сестры. Личность его жены также подтвердили благодаря совпадению с образцами ее родного брата", – сообщил Болвинов.

Как известно, в результате атаки дронов на нефтебазу в Харькове в ночь на 10 февраля в частном секторе вблизи вспыхнул масштабный пожар. Дотла сгорели 15 частных домов. Эвакуировать удалось более полусотни человек. Семь человек погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, во время пожара, вспыхнувшего в результате российского удара, Владимир Клубенко, владелец частного дома в Немышлянском районе Харькова, бегал по соседним домам и стучал в ворота, призывая жителей эвакуироваться. Его действия позволили спасти жизнь многим людям.

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