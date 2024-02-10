Прятались в ванной и коридоре: во время ночных обстрелов Россия убила в Харькове целую семью. Фото и видео

Российские оккупанты в ночь на 10 февраля убили в Харькове целую семью. Захватчики атаковали облцентр дронами-камикадзе, в результате прилетов дотла сгорели полтора десятка частных домов.

В одном из них заживо сгорели супруги и трое маленьких детей: во время тревоги жертвы РФ пытались найти убежище в ванной и коридоре. Подробности трагедии раскрыл руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Россия сознательно убила троих детей этой ночью в Харькове. Всего в настоящее время (на 9 часов утра. – Ред.) – 7 погибших и 3 раненых. В одном доме – сразу пять трупов. Семья. Сгорели заживо", – отметил он.

Детям, которых убила Россия, было 7 и 4 года, младшему малышу – всего семь месяцев.

"Как установили следователи, после обстрела произошла утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице. Пожар загорелся в 15 домах. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома. Тело мужчины – в коридоре дома, мама с детьми пыталась спастись в ванной", – рассказал Болвинов.

Впоследствии он сообщил, что тело самого маленького ребенка в сгоревшем доме найти не удалось.

"К сожалению. Установить тело младенца на месте невозможно. Температура горения была такой, что кости и тело младенца превратились практически в пепел. На месте судебный эксперт – медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу. Допускаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", – констатировал Болвинов около 12 часов дня.

Кроме того, жертвами вражеской атаки стали супруги: муж 66-лет и его 65-летняя жена: их тела обнаружили в еще одном сгоревшем доме.

По словам Болвинова, свидетели, опрошенные правоохранителями, утверждают, что слышали звуки полета "Шахедов".

"Для нас это важно, потому что наше дело – собрать все данные, сделать все экспертизы, чтобы юридически можно было доказать – Россия намеренно бьет по гражданским объектам. С юридической точки зрения – это нарушение законов и обычаев войны и за него должны отвечать как государство в целом, так и конкретные лица. Мы доведем дело до конца", – подчеркнул он.

Болвинов также добавил, что на месте продолжают работу следователи, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители также связались с родственниками убитой оккупантами семьи: у них отберут образцы ДНК для анализа, ведь тела жертв сильно повреждены огнем.

Напомним, около 22:50 9 февраля захватчики атаковали Харьков тремя дронами-камикадзе. Оккупанты попали "Шахедами" в нефтебазу в Немышлянском районе города. Объект критической инфраструктуры был уничтожен, а вследствие утечки дизельного топлива в частном секторе рядом вспыхнули масштабные пожары.

Правоохранителям и спасателям удалось спасти более 50 мирных жителей и не допустить переброски огня на почти три десятка частных домов.

Кроме семи жертв, в результате вражеской атаки ранения получили трое харьковчан: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

Также пострадавшие из-за ночной дроновой атаки оккупантов есть и в Одесской области: четверо мужчин с многочисленными ранениями госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Разрушениям подверглась припортовая инфраструктура региона, а также жилые дома.