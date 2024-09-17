В Черновцах задержали приспешников России, которые готовили серию поджогов на объектах 'Укрзалізниці'. Фото

В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали группу вражеских агентов. Трое подозреваемых, завербованных российской спецслужбой, готовили серию поджогов на объектах "Укрзалізниці" на Буковине.

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Двое поджигателей оказались родными братьями, третий – их безработным знакомым, всем трем грозит пожизненное заключение. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали троих приспешников РФ в Черновцах. Фигуранты готовили серию поджогов на объектах Укрзалізниці по заказу российских спецслужб. По материалам дела, двое из задержанных – родные братья. Третий – их общий знакомый. Злоумышленники были завербованы российской спецслужбой через Телеграмм-каналы, где они искали "легкого заработка", – говорится в сообщении.

В Службе рассказали, что первыми на крючок россиян попали братья. На них в начале сентября этого года вышел российский "куратор". Чтобы проверить готовность злоумышленников к выполнению поставленных задач, сначала он предложил братьям за небольшое денежное вознаграждение сделать семь провокативных граффити на разных улицах Черновцов.

После того, как те согласились и задачу выполнили – "куратор" предложил предателям "более серьезную" работу: поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе.

Первый поджог братья совершили вдвоем, для второго привлекли "помощника" – безработного знакомого черновчанина.

"Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали осуществлять втроем. Впрочем, СБУ и Национальная полиция предотвратили дальнейшие поджога и задержали всех трех злоумышленников "по горячим следам", – отметили в СБУ.

У задержанных провели обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны с доказательствами деятельности в пользу РФ.

Всем троим фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрении. по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области совместно с работниками Национальной полиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ обезвредила группу агентов РФ, которая шпионила за ВСУ на Запорожье. Они собирали координаты военных и промышленных объектов для последующих ракетных ударов РФ, выясняли маршруты поставок вооружений на передовую. Среди приоритетов для оккупантов было также получение координат по расположению на Запорожье систем ПВО.