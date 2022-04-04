В Буче продолжают находить доказательства военных преступлений российских оккупантов. Фото 18+

В Буче Киевской области продолжают находить многочисленные свидетельства военных преступлений российских оккупантов в отношении мирных жителей. На телах погибших украинцев видны следы пыток, а у некоторых убитых связаны руки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Все случаи зверств российских войск документируются, чтобы преступники понесли заслуженное наказание (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Военные преступления, Буча", – говорится в сообщении.

Напомним, первые признаки наличия братской могилы в Буче, которую украинские военные выявили после освобождения города от оккупантов, были замечены 10 марта.

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Около 280 убитых российскими военными людей похоронены возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых ПЦУ.

Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля Украина обвинила российские войска в зверствах по отношению к украинцам в одном из многих городов, отбитых Силами обороны, когда российские войска перегруппировывались для боев на востоке страны. В РФ отвергли обвинения, назвав их "провокацией" со стороны Украины и даже потребовали созыва срочного заседания Совбеза ООН.

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