В Буче оккупанты расстреляли около 320 мирных жителей, – Федорук

Войска страны-агрессора во время оккупации Бучи Киевской области расстреляли около 320 мирных жителей. В частности, среди погибших была беременная женщина.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук, передает BBC. Оккупанты убивали украинцев, которые пытались выехать из населенного пункта.

"Оккупанты расстреляли около 320 мирных жителей. Я сам видел несколько эпизодов. Были три гражданских машины, которые пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их зверски расстреляли. Была беременная женщина, мужчина которой кричал и просил не стрелять в нее, но они взяли и просто жестоко застрелили", – рассказал Федорук.

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Напомним, в Буче Киевской области продолжают документировать факты военных преступлений, совершенных русскими оккупантами. Войска страны-агрессора целенаправленно убивали мирных украинцев.

В частности, области русские оккупанты несколько раз выстрелили в сторону мирного жителя. Украинец переходил улицу, когда вражеская БМП открыла по нему огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал депутатов горсовета и работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.