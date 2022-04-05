Жертв оккупантов в Буче больше: вскрылись новые факты военных преступлений РФ. Фото и видео

В Буче Киевской области продолжают документировать факты военных преступлений, совершенных русскими оккупантами. Войска страны-агрессора целенаправленно убивали мирных украинцев.

Об этом сообщают в социальных сетях. Правоохранители и волонтеры постоянно находят тела новых жертв российского террора (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Так, на одной из улиц города враг расстрелял мужчину, который постоянно возил воду своей матери. По словам местных жителей, погибший был мирным жителем.

"Этот мужчина просто возил через блокпосты оккупантов воду для своей мамы... Застрелили без причины. Из-за паспорта Украины", – рассказали свидетели военного преступления.

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Как сообщил блогер Денис Казанский, в городе волонтеры продолжают находить тела погибших украинцев. В частности, возле одного из домов нашли убитых местных жителей с огнестрельными ранениями в области головы.

Кроме того, экс-нардеп Игорь Луценко, на своей странице в социальной сети Facebook, обнародовал письмо одного из жителей Бучи, который специально записал свидетельства о страшной гибели своего знакомого.

"Письменные свидетельские показания, касаемые преступлений армии России в городе Буча Киевской области. Записаны собственноручно, в свободной форме", – написал житель города.

По его словам, 17 апреля он услышал в парадном странные звуки, а когда вышел из квартиры, то увидел своего соседа лежащим на полу в бессознательном состоянии, а на его теле были многочисленные травмы.

Российские военные, угрожая оружием, заставили мужчину и жену пострадавшего вынести того во двор после чего, женщину и ее супруга увезли.

"Татьяна вернулась из плена 18 марта, Васю обнаружили убитым, о чем мне стало известно 1 апреля. Я увидел тело, когда мы переносили его для временного захоронения в палисаднике дома 34А. Рядом с телом Василия находился еще один убитый нам неизвестный парень. Тело Василия было варварски изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, в области пояса страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты. Пулевых или резаных ран не наблюдалось. Узнать его можно было лишь по…", – написал свидетель преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области русские оккупанты несколько раз выстрелили в сторону мирного жителя. Украинец переходил улицу, когда вражеская БМП открыла по нему огонь.

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