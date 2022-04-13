В Буче "кладбище авто" стало доказательством преступлений оккупантов: на расстрелянных машинах надпись "Дети". Фото

В Буче Киевской области "кладбище автомобилей" становится еще одним доказательством преступлений российских оккупантов. На расстрелянных авто, в частности, хорошо видны таблички с надписью "Дети".

Об этом сообщили в социальных сетях. Солдаты страны оккупанта целенаправленно убивали украинцев.

"Буча. Кладбище автомобилей", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть десятки расстрелянных врагом автомобилей. В частности, на некоторых из них хорошо видна табличка "Дети".

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В Буче и на ее окраинах россияне без разбора расстреливали машины безоружных украинцев. Жизни многих из них оборвались именно в тот момент, когда люди пытались уехать из зоны боевых действий либо же наоборот пытались доставить местным жителям гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области правоохранители продолжают эксгумацию тел жителей региона в одном из мест массовых захоронений. У большинства погибших обнаружены пулевые ранения.