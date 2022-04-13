В Буче продолжается эксгумация тел из братских могил: у большинства – огнестрельные ранения головы. Эксклюзив

В Буче Киевской области правоохранители продолжают эксгумацию тел жителей региона в одном из мест массовых захоронений. У большинства погибших обнаружены пулевые ранения.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник следственного управления, полковник полиции Киевщины Александр Климовский. По его словам, все факты документируются, и после судебно-медицинской экспертизы тела украинцев передадут родственникам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы уже четвертые сутки откапываем тела погибших людей в городе Буча. Мы документируем все факты – телесные повреждения, причины смерти – и отправляем (тела – Ред.) для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы и передачи погибших их родственникам. На сегодняшний день (12 апреля. – Ред.) мы уже откопали 55 тел. Из них 48 людей – это те, кто действительно погиб насильственной смертью. У 90% – пулевые ранения головы", – рассказал правоохранитель.

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По его словам, среди эксгумированных тел обнаружили погибшую женщину и рядом с ней – двоих маленьких детей, а также тела двоих украинских военнослужащих и полицейского.

"По предварительной информации, здесь (на месте массового захоронения – Ред.) находятся до 65-67 тел. Здесь как те, кто умер своей смертью перед оккупацией, так и те, кто погиб в первые дни войны, – их везли из Гостомеля. На тот момент Буча не была оккупирована", – резюмировал полицейский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Бузовая Киевской области была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими.