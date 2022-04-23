В Бородянке эксгумировали тела убитых оккупантами мирных жителей. Фото

В Бородянке Киевской области эксгумировали тела 35-летнего мужчины и его друга, которых убили российские оккупанты. Погибший выходя из дома сказал своей матери, что обязательно вернется, но его расстреляли солдаты страны-агрессора.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Ирина Прянишникова. По ее словам, правоохранители нашли тела девяти человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. Фото 18+).

"Матери не должны хоронить детей, а эта женщина стоит над телом вышедшего на мгновение 35-летнего сына, обещавшего вернуться, но был расстрелян российскими оккупантами. Рядом лежит его убитый товарищ и 15-летняя девушка, а затем еще 6 черных мешков. И количество таких трагедий на Киевщине не счесть. Но уже нечем объяснить ни эту жестокость, ни войну", – написала Прянишникова.

Видео дня

Напомним, в поселке Михайловка-Рубежовка Киевской области российские оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате атаки врага погибли двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во время российской оккупации погибли не менее 1084 человек. При этом по состоянию на 22 апреля пока не удалось идентифицировать тела более 300 человек.