В больнице скончались трое гражданских: возросло количество жертв удара РФ по Полтавщине

Во время самой массированной российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Полтавщине ранения получили шесть человек. На следующий день стало известно, что трое из них скончались в больнице.

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За жизни еще двоих пострадавших медики продолжают бороться. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"К сожалению, в больнице скончались трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки. Соболезнования семьям и близким... Почтите минутой молчания всех невинных жертв, чьи жизни цинично отобрали россияне", – подчеркнул чиновник.

Также он сообщил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. За их жизни врачи продолжают сражаться.

Напомним, накануне, 26 августа, Россия устроила самую массовую воздушную атаку на Украину за все время российско-украинской войны. В течение многочасового воздушного боя силы ПВО сбили 99 "Шахедов" и 102 ракеты, которыми Россия атаковала наше государство. Всего враг применил 236 средств воздушного нападения, из них 109 ударных дронов и 127 ракет разных типов.

В этот раз захватчики прежде всего пытались поразить объекты энергетики: в ряде регионов зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, вынужденно применяются отключения электроэнергии.

Наряду с другими регионами под ударом оказалась Полтавщина: захватчики атаковали промышленный объект, частный дом, объекты критической и гражданской инфраструктуры: ранения получили 6 человек.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заверил, что агрессор получит ответ на свой террор и намекнул, каким он будет.