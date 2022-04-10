В Богдановке на Киевщине оккупанты изнасиловали женщину, а ее мужа – застрелили

В Богдановке Киевской области российские оккупанты изнасиловали местную жительницу. Ее мужа, который пытался защитить свою супругу, солдаты страны-агрессора застрелили.

Об этом рассказал генерал полиции третьего ранга, начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Правоохранители документируют все случаи военных преступлений врага (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Пьяные оккупанты изнасиловали женщину, мужчину убили, собаку застрелили, дом сожгли. Жуткие преступления российских военных в Богдановке. Во время зачистки села полиция обнаружила сожженный дом 34-летней потерпевшей и тело ее мужа, застреленного захватчиками", – рассказал Небытов.

Видео дня

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя случайно признал военные преступления РФ в Буче под Киевом. Он заявил, что тел погибших на улицах города не было до прихода российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новые свидетельства военных преступлений российских оккупантов на Киевщине. В частности, солдаты страны-агрессора убивали и насиловали мирных жителей.