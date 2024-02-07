В Авдеевке оккупанты ранили украинского волонтера, его авто добили вторым ударом. Фото и детали

Во вторник, 6 февраля, российские оккупанты атаковали в Авдеевке Донецкой области авто волонтера из Запорожья Владислава Маховского, который приехал в город, чтобы эвакуировать гражданских. Мужчина получил ранение в ногу, а его машину россияне добили вторым ударом FPV-дрона, она полностью сгорела.

Об этом пишет "Суспільне Донбас" со ссылкой на слова самого волонтера и начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша. Маховский давал оккупантам понять, что его авто – гражданское, а он – волонтер, однако захватчиков это не остановило.

"По словам Влада, он в камеру им показывал наклейку на авто, что он волонтер, но все равно, они ударили по гражданским. И это снова является доказательством, что они заявляют, что по гражданским не бьют и защищают, что все происходит наоборот", – говорит Барабаш.

Машину атаковали перед церковью, где была назначена встреча для эвакуации мирного населения. Автомобиль был с красным крестом и надписью "эвакуация". Людей, которых должны забрать из Авдеевки, вывезти вчера так и не получилось.

Раненого волонтера эвакуировали, его доставили в больницу Мирнограда, где мужчине оказали первую помощь. Затем его перевезли в медучреждение в Запорожье, теперь мужчину ждет реабилитация.

Обстрел, во время которого ранили волонтера, расследуют как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Барабаш отметил, что ранее военное командование рассматривало вопрос о запрете на въезд волонтеров в Авдеевку. В ближайшее время его все же могут ввести.

"Сказать, что там в последнее время много волонтеров – нет. Все постоянно на связи. Докладывают, когда они едут, когда выехали. Прямой контакт всегда есть. Конечно, нужно поддерживать местное население, но надо понимать, что риск, к сожалению, сейчас очень большой", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виталий Барабаш сообщил, что на территории Авдеевки российских оккупационных войск нет. Захватчики смогли проникнуть только в отдельные дома дачного массива, расположенного недалеко от города.

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