Устроили обстрел и сбросили взрывчатку с дрона: оккупанты атаковали Херсон и область, есть раненые и погибшая

Российские оккупанты днем в воскресенье, 11 августа, устроили обстрел Херсона и области, в том числе применили БПЛА. В результате атак погибла 93-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

Видео дня

Как руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, около 13:00 враг обстрелял Антоновку Херсонской городской территориальной громады. Ранения получила женщина 1952 года рождения.

У нее предварительно минно-взрывная травма, продолжается дообследование.

Кроме того, двоих раненых доставили в больницу из Киндийки Антоновского поселкового совета, где оккупанты около 13:00 сбросили взрывчатку с дрона. В момент атаки пострадавшие были на улице.

Вследствие обстрела у мужчины 49 лет и 55-летней женщины взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, осколочные ранения, сообщил Мрочко.

Позже руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что из-за обстрела в Херсоне погибла 93-летняя женщина.

Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 10 августа, войска РФ атаковали беспилотниками со взрывчаткой Днепровский район Херсона. Вследствие атаки десять человек получили ранения.

А за предыдущие сутки оккупанты ударами по Херсонщине, нацеленными по объектам критической инфраструктуры, жилым домам и автомобилям, ранили шестерых человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!